Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment adapter nos retraites à la nouvelle longévité

par François L'Italien, Professeur associé, sociologie, Université Laval
Le vieillissement de la population, combiné à l’allongement de l’espérance de vie, représente un défi pour nos régimes de retraite. Des solutions existent afin d’en bonifier le fonctionnement.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À l’ONU, Donald Trump redessine l’exceptionnalisme américain à son image
~ Fusion nucléaire : les systèmes d’IA changent déjà la donne
~ Les chats peuvent aussi souffrir de démence : les huit signes à surveiller
~ Titanic : le navire qui cache la flotte d’épaves en danger
~ Comment débutent les cancers du sein ? Conversation avec Alexandra Van Keymeulen
~ Chine. Les tribunaux sont utilisés comme des outils de répression systématique contre les défenseur·e·s des droits humains
~ Israël et Territoire palestinien occupé. Toute proposition d’accord de paix doit être fondée sur le respect des droits humains et la fin de l’occupation illégale, de l’apartheid et du génocide perpétrés par Israël à Gaza
~ Nouvelle paralysie des administrations fédérales aux États-Unis : ce que nous enseigne le « shutdown » de 2013
~ Afghanistan. Les autorités talibanes de facto doivent rétablir immédiatement l’accès à Internet
~ La situation critique des Rohingyas au Myanmar, un « test pour l’humanité »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter