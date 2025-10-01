Tolerance.ca
Israël et Territoire palestinien occupé. Toute proposition d’accord de paix doit être fondée sur le respect des droits humains et la fin de l’occupation illégale, de l’apartheid et du génocide perpétrés par Israël à Gaza

par Amnesty International
En réponse au plan proposé par l’administration Trump afin de mettre un terme au conflit à Gaza, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré :  « La priorité la plus urgente est de faire cesser le génocide perpétré par Israël à Gaza et de libérer tous les otages civils. Toute initiative visant à garantir une paix […] The post Israël et Territoire palestinien occupé. Toute proposition d’accord de paix doit être fondée sur le respect des droits humains et la fin de l’occupation illégale, de l’apartheid et du génocide perpétrés par Israël à Gaza appeared first on…


© Amnestie Internationale -
