Observatoire des droits humains

Fusion nucléaire : les systèmes d’IA changent déjà la donne

par Waleed Mouhali, Enseignant-chercheur en Physique, ECE Paris
Sadruddin Benkadda, Directeur de recherche au CNRS. Physique des Plasmas Chauds Magnétisés, Aix-Marseille Université (AMU)
Thierry Lehner, Dr es sciences Physiques , chercheur au Cnrs en astrophysique , turbulence fluides et plasmas, Observatoire de Paris
La fusion nucléaire, qui alimente notre Soleil, est l’un des plus grands espoirs pour produire une énergie propre, abondante et sûre. Elle consiste à fusionner des noyaux légers, par exemple de l’hydrogène, pour former des noyaux plus lourds, en libérant une énorme quantité d’énergie. Contrairement à la fission, elle ne génère pas de déchets radioactifs de longue durée ni de gaz à effet de serre.

Mais recréer cette réaction sur Terre est…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
