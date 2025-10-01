Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les chats peuvent aussi souffrir de démence : les huit signes à surveiller

par Emily Blackwell, Senior Lecturer in Animal Behaviour and Welfare, University of Bristol
Sara Lawrence-Mills, Postdoctoral Researcher, Bristol Veterinary School, University of Bristol
Tout comme les humains, les chats subissent un déclin cognitif en vieillissant pouvant aller jusqu’à de la démence. Quels en sont les signes, et comment accompagner votre chat vieillissant ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
