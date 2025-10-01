Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Titanic : le navire qui cache la flotte d’épaves en danger

par Laurent Urios, Ingénieur de Recherche en microbiologie de l'environnement, Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA)
Saviez-vous que les bactéries sont impliquées dans la dégradation des épaves, mais aussi dans leur transformation en oasis de vie ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
