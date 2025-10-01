Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Afghanistan. Les autorités talibanes de facto doivent rétablir immédiatement l’accès à Internet

par Amnesty International
En réaction à la décision des autorités talibanes de facto d’imposer une coupure totale d’Internet dans tout l’Afghanistan sous prétexte de prévenir « l’utilisation abusive d’Internet » et la diffusion d’« actes immoraux », Smriti Singh, directrice régionale d’Amnesty International pour l’Asie du Sud, a déclaré : « La coupure d’Internet à l’échelle nationale par les autorités talibanes de facto  est […] The post Afghanistan. Les autorités talibanes de facto doivent rétablir immédiatement l’accès à Internet appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
