Afghanistan. Les autorités talibanes de facto doivent rétablir immédiatement l’accès à Internet

par Amnesty International

En réaction à la décision des autorités talibanes de facto d'imposer une coupure totale d'Internet dans tout l'Afghanistan sous prétexte de prévenir « l'utilisation abusive d'Internet » et la diffusion d'« actes immoraux », Smriti Singh, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Asie du Sud, a déclaré : « La coupure d'Internet à l'échelle nationale par les autorités talibanes de facto est […]



