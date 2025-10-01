Chine. Les tribunaux sont utilisés comme des outils de répression systématique contre les défenseur·e·s des droits humains

par Amnesty International

Les tribunaux chinois utilisent systématiquement des lois vagues sur la sécurité nationale et l'ordre public comme des armes afin de réduire au silence les défenseur·e·s des droits humains, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport révélant le rôle central joué par le pouvoir judiciaire dans le maintien de la répression contre les libertés fondamentales par



