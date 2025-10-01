Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Chine. Les tribunaux sont utilisés comme des outils de répression systématique contre les défenseur·e·s des droits humains

par Amnesty International
Les tribunaux chinois utilisent systématiquement des lois vagues sur la sécurité nationale et l’ordre public comme des armes afin de réduire au silence les défenseur·e·s des droits humains, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport révélant le rôle central joué par le pouvoir judiciaire dans le maintien de la répression contre les libertés fondamentales par […] The post Chine. Les tribunaux sont utilisés comme des outils de répression systématique contre les défenseur·e·s des droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
