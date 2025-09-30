Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La situation critique des Rohingyas au Myanmar, un « test pour l’humanité »

« Maisons incendiées. Voisins tués. L'espoir qui s'évanouit ». C'est par ces mots qu'Annalena Baerbock, Présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, a ouvert mardi une conférence de haut niveau sur la situation des Rohingyas, alors que l'inquiétude grandit sur ce qui se passe au Myanmar et les conséquences de cette crise au niveau régional.


© Nations Unies -
Aussi
~ L’insécurité au nord du Mozambique continue de faire fuir des milliers de personnes
~ Cérémonie des traités : les États réaffirment leur appui au régime multilatéral
~ Haïti : le Conseil autorise la création d’une nouvelle force pour briser l’emprise des gangs
~ L'interdiction d'Internet par les talibans réduit davantage au silence les femmes et les filles afghanes
~ RDC : l'envoyée de l'ONU dénonce le gouffre entre l’arène diplomatique et le terrain
~ Soudan : à El Fasher, les civils piégés entre un siège et des routes meurtrières
~ Plan de paix américain pour Gaza : l’ONU prête à inonder d'aide l'enclave ravagée par la guerre
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le conflit en RDC
~ Oriata, mère haïtienne, mobilise sa communauté contre le choléra
~ RDC : Bintou Keïta dénonce le gouffre entre l’arène diplomatique et le terrain
