L’insécurité au nord du Mozambique continue de faire fuir des milliers de personnes

Plus de 20.000 personnes, dont 10.000 enfants ont été déplacées par l’escalade du conflit et de la violence au nord du Mozambique, a indiqué mardi une agence des Nations Unies, relevant que le nombre de personnes touchées pourrait être beaucoup plus élevé.



