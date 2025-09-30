Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Cérémonie des traités : les États réaffirment leur appui au régime multilatéral

Un total de 30 actions ont été entreprises par les États lors de la Cérémonie des traités, en marge de la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, réaffirmant leur appui au régime conventionnel multilatéral.


