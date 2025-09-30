Haïti : le Conseil autorise la création d’une nouvelle force pour briser l’emprise des gangs

À deux jours de l’expiration du mandat de l’actuelle mission internationale en Haïti, le Conseil de sécurité a tranché : une Force de répression des gangs (FRG) de 5.500 soldats et policiers prendra le relais. Créée pour une durée initiale d’un an, elle sera épaulée par un nouveau bureau onusien chargé de lui fournir un soutien logistique et opérationnel indispensable.



