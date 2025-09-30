Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Haïti : le Conseil autorise la création d’une nouvelle force pour briser l’emprise des gangs

À deux jours de l’expiration du mandat de l’actuelle mission internationale en Haïti, le Conseil de sécurité a tranché : une Force de répression des gangs (FRG) de 5.500 soldats et policiers prendra le relais. Créée pour une durée initiale d’un an, elle sera épaulée par un nouveau bureau onusien chargé de lui fournir un soutien logistique et opérationnel indispensable.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La situation critique des Rohingyas au Myanmar, un « test pour l’humanité »
~ L’insécurité au nord du Mozambique continue de faire fuir des milliers de personnes
~ Cérémonie des traités : les États réaffirment leur appui au régime multilatéral
~ L'interdiction d'Internet par les talibans réduit davantage au silence les femmes et les filles afghanes
~ RDC : l'envoyée de l'ONU dénonce le gouffre entre l’arène diplomatique et le terrain
~ Soudan : à El Fasher, les civils piégés entre un siège et des routes meurtrières
~ Plan de paix américain pour Gaza : l’ONU prête à inonder d'aide l'enclave ravagée par la guerre
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le conflit en RDC
~ Oriata, mère haïtienne, mobilise sa communauté contre le choléra
~ RDC : Bintou Keïta dénonce le gouffre entre l’arène diplomatique et le terrain
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter