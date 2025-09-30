L'interdiction d'Internet par les talibans réduit davantage au silence les femmes et les filles afghanes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une jeune fille et une jeune femme afghanes travaillaient sur leurs ordinateurs dans un cybercafé à Kaboul, en Afghanistan, en juillet 2012. Suite au retour au pouvoir des talibans en 2021, ils ont sévèrement limité des droits des femme et des filles en Afghanistan. © 2012 Shah Marai/AFP La semaine dernière, les talibans ont ordonné l'interdiction d'Internet dans plusieurs provinces du nord de l'Afghanistan. Le 30 septembre, ils ont complètement coupé l'accès à Internet, tant mobile que par fibre optique, dans tout le pays.Les talibans affirment que cette…



Lire l'article complet