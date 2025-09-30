RDC : l'envoyée de l'ONU dénonce le gouffre entre l’arène diplomatique et le terrain

La République démocratique du Congo s’enfonce dans la tourmente. Dans les provinces orientales du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri, la prolifération des groupes armés alimente un cycle sans fin de violences. Les affrontements se multiplient, les massacres se répètent et les civils restent pris au piège. Depuis juin, plus d’un millier de personnes ont été tuées dans les violences.



