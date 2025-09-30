Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : à El Fasher, les civils piégés entre un siège et des routes meurtrières

Alors que les combats redoublent pour le contrôle d’El Fasher, l'une des principales villes de l'ouest soudanais, les habitants se retrouvent face à une alternative impossible : demeurer sous les bombardements ou risquer leur vie sur des routes de fuite jalonnées de violences et de pillages.


© Nations Unies -
