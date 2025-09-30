Soudan : à El Fasher, les civils piégés entre un siège et des routes meurtrières

Alors que les combats redoublent pour le contrôle d’El Fasher, l'une des principales villes de l'ouest soudanais, les habitants se retrouvent face à une alternative impossible : demeurer sous les bombardements ou risquer leur vie sur des routes de fuite jalonnées de violences et de pillages.



