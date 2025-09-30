Plan de paix américain pour Gaza : l’ONU prête à inonder d'aide l'enclave ravagée par la guerre

Après la publication lundi par la Maison Blanche du « plan du Président Trump pour mettre fin au conflit à Gaza », les agences humanitaires des Nations Unies se disent prêtes à jouer leur partition en inondant l’enclave palestinienne d’aide dès que toutes les restrictions seront levées.



