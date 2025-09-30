Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Plan de paix américain pour Gaza : l’ONU prête à inonder d'aide l'enclave ravagée par la guerre

Après la publication lundi par la Maison Blanche du « plan du Président Trump pour mettre fin au conflit à Gaza », les agences humanitaires des Nations Unies se disent prêtes à jouer leur partition en inondant l’enclave palestinienne d’aide dès que toutes les restrictions seront levées.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le conflit en RDC
~ Oriata, mère haïtienne, mobilise sa communauté contre le choléra
~ RDC : Bintou Keïta dénonce le gouffre entre l’arène diplomatique et le terrain
~ Reprendre son travail avec ou après un cancer
~ « Kuei, je te salue » : il n’y a pas de réconciliation possible sans récit partagé
~ La taxe Zucman au défi des contraintes économiques et juridiques
~ Quand la Deutsche Bahn déraille, faut-il craindre pour le rail français ?
~ De Wikipédia aux IA, comment aider les élèves à comprendre le fonctionnement des outils numériques ?
~ Face à sa crise politique, la France a-t-elle des leçons à tirer de l’Italie ?
~ La vengeance, de la Grèce Antique à Gaza : un levier pour construire une paix juste ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter