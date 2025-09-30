EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le conflit en RDC

Le Conseil de sécurité se réunit mardi matin sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), en présence de Bintou Keita, la représentante spéciale du Secrétaire général dans le pays. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.



Lire l'article complet