Reprendre son travail avec ou après un cancer
par Rachel Beaujolin, Professeure en management, Neoma Business School
Pascale Levet, Professeure associée en sciences de gestion, iaelyon School of Management – Université Jean Moulin Lyon 3
À l’occasion d’« Octobre rose », partager ce que les personnes vivent et ajustent dans leur rapport au travail réel est aussi essentiel que les réponses réglementaires, administratives et médicales.
- mardi 30 septembre 2025