Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La guerre cognitive, sans bombes ni balles : une zone grise juridique et stratégique

par David Gisselsson Nord, Professor, Division of Clinical Genetics, Faculty of Medicine, Lund University
Alberto Rinaldi, Postdoctoral Researcher in Human Rights and Humanitarian Law, Lund University
On parle de « guerre cognitive » lorsque de fausses informations sont utilisées pour déstabiliser des populations. La Russie est coutumière de cette forme d’agression.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
