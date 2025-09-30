Et si votre prochain collègue était un agent IA ?
par Stéphanie Gauttier, Professeur Associée en Systèmes d'Information, Responsable de l'équipe de recherche 'Systèmes d'Information pour la société' Chaire Digital Organization & Society, Grenoble École de Management (GEM)
À mesure que les agents IA s’installent dans nos outils et nos échanges, c’est toute la société qui doit décider de ce qu’elle souhaite déléguer… et de ce qu’elle préfère préserver.
© La Conversation
