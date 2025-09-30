Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Droit à l’oubli après un cancer pour faire un crédit : une avancée législative qui fait une différence

par Agnès Dumas, Researcher in sociology, Inserm
Hugo Jeanningros, Maître de conférences en sociologie, Université de Technologie de Troyes (UTT)
Nicolas Bougas, Épidémiologiste, Université Paris Cité
Renaud Debailly, Maître de conférences en sociologie, Sorbonne Université
À l’occasion d’« Octobre rose », une étude inédite montre que le droit à l’oubli, censé faciliter l’accès à un prêt immobilier après un cancer, a permis des avancées, qui restent limitées après un cancer du sein.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
