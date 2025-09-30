Tolerance.ca
Nouveau risque de paralysie des administrations fédérales aux États-Unis : ce que nous enseigne le « shutdown » de 2013

par Gonzalo Maturana, Associate Professor of Finance, Emory University
Andrew Teodorescu, Ph.D. Candidate in Finance, Stanford University
Christoph Herpfer, Assistant Professor of Business Administration, University of Virginia
D’après une étude menée sur le shutdown de 2013 aux États-Unis, qui a duré 16 jours, ce type de blocage engendre des effets négatifs durables et conduit à un affaiblissement des performances du gouvernement.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
