Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L'IA en Afrique : 5 défis à relever pour garantir l'égalité numérique

par Rachel Adams, Honorary Research Fellow of The Ethics Lab, University of Cape Town
Si elle est correctement orientée, l'intelligence artificielle (IA) a le potentiel d'accélérer le développement. Elle peut favoriser des avancées décisives dans le domaine de l'agriculture. Elle peut élargir l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Elle peut aussi stimuler l'inclusion financière et renforcer la participation démocratique.

Mais sans une action volontariste, la « révolution » de l'IA risque d'aggraver les inégalités plutôt que d'élargir les opportunités.

En tant que chercheurLa Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Droit à l’oubli après un cancer pour faire un crédit : une avancée législative qui fait une différence
~ Nouveau risque de paralysie des administrations fédérales aux États-Unis : ce que nous enseigne le « shutdown » de 2013
~ Les cinq grands obstacles à la mise en œuvre du plan de paix de Trump pour Gaza
~ Israël et territoire palestinien occupé. Halte à la politique de la monnaie d’échange : il faut mettre en place un cessez-le-feu immédiat et libérer les otages de toute urgence
~ Face au dérèglement climatique, une recette pour sauver la culture de pomme de terre en RDC
~ Madagascar: la Gen Z mène la révolte contre le délestage et les coupures d'eau en milieu urbain
~ L'Ukraine subit de nouvelles frappes aériennes massives de la Russie
~ Le Conseil de sécurité réactive son arsenal de sanctions contre l'Iran
~ Madagascar: la Gen Z mène la révolte contre le délestage et les coupures d'eau en milieu urban
~ Tadjikistan : Un avocat est injustement détenu depuis dix ans
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter