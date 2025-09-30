Israël et territoire palestinien occupé. Halte à la politique de la monnaie d’échange : il faut mettre en place un cessez-le-feu immédiat et libérer les otages de toute urgence

par Amnesty International

Les groupes armés palestiniens doivent libérer immédiatement et sans conditions tous les civils retenus en otage dans la bande de Gaza, a réaffirmé Amnesty International près de deux ans après leur capture lors des attaques menées par le Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre 2023. L’organisation réitère aussi son appel à un cessez-le-feu immédiat […] The post Israël et territoire palestinien occupé. Halte à la politique de la monnaie d’échange : il faut mettre en place un cessez-le-feu immédiat et libérer les otages de toute urgence appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet