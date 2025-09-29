Tolerance.ca
Madagascar: la Gen Z mène la révolte contre le délestage et les coupures d'eau en milieu urban

par Mamisoa Raveloaritiana
Madagascar fait face à des crises sociales régulières dues principalement à un délestage et des coupures d'eau. Ces frustrations ont conduit à de nouvelles manifestations dans le pays en septembre 2025.


© Global Voices -
