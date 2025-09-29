Tadjikistan : Un avocat est injustement détenu depuis dix ans

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’avocat tadjik Buzurgmehr Yorov. © 2015 RFE/RL (Berlin, 29 septembre 2025) – Les autorités tadjikes ont injustement emprisonné un avocat défenseur des droits humains pendant 10 ans pour avoir exercé ses droits fondamentaux, ont déclaré aujourd'hui 11 organisations. Buzurgmehr Yorov purge une peine de 23 ans de prison pour avoir représenté des leaders de l'opposition politique. Les autorités tadjikes devraient annuler la condamnation de Buzurgmehr Yorov et la peine prononcée contre lui, et le libérer immédiatement. Elles devraient également libérer tous…



