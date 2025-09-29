Myanmar. Dans les conditions actuelles, le rapatriement des Rohingyas serait « catastrophique » dans l’État d’Arakan, dans le nord du pays

par Amnesty International

Les populations rohingyas de l'État d'Arakan, dans le nord du Myanmar, sont confrontées au travail forcé, à des crises alimentaires et sanitaires, à de sévères restrictions de leur liberté de circuler et à une intensification du conflit armé, a déclaré Amnesty International le 30 septembre 2025, en mettant en garde contre toute décision dangereusement prématurée de



