L’interdiction des téléphones portables dans les écoles ne résoudra pas les enjeux liés à l’utilisation des technologies par les familles
par Alex Baudet, Assistant professor in Marketing, Université Laval
Marie-Agnes Parmentier, Professor of Marketing, HEC Montréal
Interdire les téléphones portables dans l’enceinte de l’école peut apporter un soulagement à court terme, mais cela ne résout pas les malentendus liés à la technologie à la maison.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 29 septembre 2025