Observatoire des droits humains

À Gaza comme en Cisjordanie, l’ONU juge la situation « intenable »

À Gaza, la famine s’étend, les bombardements s’intensifient et la population est poussée vers des zones plus exiguës. En Cisjordanie, la colonisation s’accélère et la violence s’aggrave. Devant le Conseil de sécurité, un haut responsable onusien a dénoncé lundi une situation « moralement, politiquement et juridiquement intenable ».


© Nations Unies
