Observatoire des droits humains

Comment les juges tracent la ligne entre critique d’une religion et stigmatisation des fidèles

par Anna Arzoumanov, Maitresse de conférences en langue et littérature françaises, Sorbonne Université
Quelles sont les critiques de la religion qui relèvent de la liberté d’expression et celles qui relèvent de la stigmatisation des croyants ? Comment tranchent les juges alors que la frontière juridique est ténue ?La Conversation


