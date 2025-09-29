A Gaza-Ville, au moins 17 attaques ont touché des hôpitaux depuis la mi-septembre

Au moins 17 attaques ont été enregistrées depuis la mi-septembre contre des établissements hospitaliers ou à proximité de ceux-ci dans Gaza-Ville, a indiqué lundi le Bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés.



Lire l'article complet