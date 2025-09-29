Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

A Gaza-Ville, au moins 17 attaques ont touché des hôpitaux depuis la mi-septembre

Au moins 17 attaques ont été enregistrées depuis la mi-septembre contre des établissements hospitaliers ou à proximité de ceux-ci dans Gaza-Ville, a indiqué lundi le Bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’interdiction des téléphones portables dans les écoles ne résoudra pas les enjeux liés à l’utilisation des technologies par les familles
~ À Gaza comme en Cisjordanie, l’ONU juge la situation « intenable »
~ Madagascar : l’ONU choquée par la réponse violente à des manifestations
~ Évasion fiscale des ultrariches : le rôle des filiales offshore
~ Diplômés, mais sans emploi : une enquête montre le paradoxe des jeunes Africains
~ La gratuité des transports publics est-elle généralisable ?
~ Moins d’étudiants étrangers aux États-Unis : une baisse qui coûte cher aux universités
~ Comment les juges tracent la ligne entre critique d’une religion et stigmatisation des fidèles
~ Atermoiements autour de l’avion du futur : quand l’Europe de la défense se heurte à ses contradictions
~ Contre les insomnies, le cannabis thérapeutique présente-t-il un intérêt ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter