Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

De la créativité à la « crédation » : quand les créatifs détruisent la planète

par Sylvain Bureau, Professeur - Directeur Chaire Improbable by Galeries Lafayette, ESCP Business School
Présentée comme clé du développement, la créativité alimente aussi la destruction de nos écosystèmes. Ce paradoxe a besoin d’un nom : la crédation.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
