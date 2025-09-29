Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le recours à l’intérim dans le travail social : opportunité ou fatalité ?

par Laura Beton-Athmani, Attachée de Recherche IRTS PACA Corse - Chercheure associée LEST, Aix-Marseille Université (AMU)
Quelles réalités recouvre l’emploi intérimaire dans le secteur médico-social en 2025 ? Une recherche exploratoire auprès de professionnels permet de dresser un premier panorama du phénomène.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
