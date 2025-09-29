Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Réduire les biais cognitifs dans le recrutement : pour une pratique fondée sur des preuves

par Vincent Berthet, Associate professor, Université de Lorraine
Réussir un recrutement ne peut pas se satisfaire de méthodes artisanales. Les compétences d'un candidat peuvent se vérifier dans une démarche fondée sur des preuves.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
