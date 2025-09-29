Trinité-et-Tobago piégé entre deux géants suite à une frappe militaire américaine contre un navire vénézuélien

par Corinne Molton

Maduro, qualifiant le « modus opérandi » des États-Unis de « changement de régime par voie militaire », a déclaré que le Venezuela était disposé à dialoguer, mais Trump a riposté en déployant encore plus de force militaire dans les Caraïbes.



Lire l'article complet