Tanzanie : La répression croissante menace l’intégrité des élections

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un habitant de Kigoma, dans l’ouest de la Tanzanie, déposait son bulletin de vote dans un bureau de vote le 27 novembre 2024, lors des élections locales tenues onze mois avant les élections générales prévues le 29 octobre 2025. © 2024 Ericky Boniphace/AFP via Getty Images Le gouvernement tanzanien a intensifié sa répression politique, ce qui suscite de sérieuses inquiétudes quant à la transparence et à la régularité des élections générales prévues le 29 octobre.Les autorités ont réprimé l'opposition politique et les détracteurs du parti au pouvoir, muselé les…



