Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Tanzanie : La répression croissante menace l’intégrité des élections

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un habitant de Kigoma, dans l’ouest de la Tanzanie, déposait son bulletin de vote dans un bureau de vote le 27 novembre 2024, lors des élections locales tenues onze mois avant les élections générales prévues le 29 octobre 2025.  © 2024 Ericky Boniphace/AFP via Getty Images Le gouvernement tanzanien a intensifié sa répression politique, ce qui suscite de sérieuses inquiétudes quant à la transparence et à la régularité des élections générales prévues le 29 octobre.Les autorités ont réprimé l'opposition politique et les détracteurs du parti au pouvoir, muselé les…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ De la créativité à la « crédation » : quand les créatifs détruisent la planète
~ Un bon manager ne peut pas être un bon pote
~ Le recours à l’intérim dans le travail social : opportunité ou fatalité ?
~ Réduire les biais cognitifs dans le recrutement : pour une pratique fondée sur des preuves
~ Trinité-et-Tobago piégé entre deux géants suite à une frappe militaire américaine contre un navire vénézuélien
~ Paracétamol et autisme : notre étude portant sur 2,5 millions d’enfants n’a révélé aucun lien
~ Paracétamol et autisme : notre étude portant sur 2,5 millions d'enfants n’a révélé aucun lien
~ Le désir de maternité des jeunes chercheuses face à la précarité : se lancer, reporter ou avorter ?
~ Paracétamol pendant la grossesse : que sait-on d’un éventuel lien avec l’autisme ?
~ FMI : pourquoi, quand et comment le Fonds monétaire international intervient dans un pays
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter