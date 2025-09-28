Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Les prémices de l’État de droit au Moyen Âge : quand la loi s’impose au roi

par Yves Sassier, professeur émérite, Sorbonne Université
Qui du peuple ou du prince est le plus légitime à faire la loi ? Au XIIe siècle, la découverte des œuvres de l’empereur Justinien et d’Aristote nourrissent de passionnants débats.La Conversation


© La Conversation -
