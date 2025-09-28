Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Le désir de maternité des jeunes chercheuses face à la précarité : se lancer, reporter ou avorter ?

par Marie Janot Caminade, Docteure en science politique, chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique (ISP), Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières
Quand l’accès à un poste titulaire correspond à un parcours d’obstacle, comment concrétiser un projet de maternité ? Une enquête auprès de jeunes chercheuses éclaire leurs dilemmes.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
