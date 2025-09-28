Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Protéger les cultures sans pesticides grâce au langage olfactif des plantes

par Fiorucci Sébastien, Maître de conférences en chimie informatique et théorique, Université Côte d’Azur
Emmanuelle Jacquin-Joly, Directrice de recherche en écologie chimique des insectes, Inrae
Les plantes utilisent les odeurs pour se défendre contre les insectes nuisibles. Les scientifiques s’en inspirent pour développer de nouvelles méthodes de protection des cultures.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
