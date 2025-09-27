Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis : Trump cible ses opposants par le bais d’un mémorandum à vaste portée

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le président américain Donald Trump (à droite) s’exprimait lors d’une réunion de son cabinet à la Maison-Blanche, à Washington, le 26 février 2025.  © 2025 Brian Snyder/Reuters (Washington) – Le mémorandum signé le 25 septembre par le président des États-Unis, Donald Trump, qui ordonne aux forces de l'ordre d'enquêter sur un prétendu complot visant à fomenter la violence politique dans ce pays, constitue une grave menace pour les droits humains et les institutions démocratiques, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le président Trump a ordonné aux agences…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Cinquième jour du débat de haut niveau de l'Assemblée générale
~ La Finlande, nouveau poste avancé de l’Otan face à la Russie
~ Les prémices de l’État de droit au Moyen Âge : quand la loi s’impose au roi
~ Soudan du Sud : l’ONU alerte sur une explosion de violences et d’atteintes aux droits humains
~ Nucléaire iranien : plus qu’un jour pour éviter un retour des sanctions contre Téhéran
~ L’Afrique francophone interpelle l’ONU sur ses lacunes
~ Les Etats se fixent des objectifs pour prévenir et traiter les maladies non transmissibles et les troubles mentaux
~ Conseil de sécurité de l’ONU : Agir d’urgence pour protéger les Haïtiens
~ EN DIRECT - Quatrième jour du débat de haut niveau de l'Assemblée générale
~ L’insécurité alimentaire dans le monde reste bien supérieure aux niveaux de 2015
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter