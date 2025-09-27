Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les prémices de l’État de droit au Moyen Âge : quand la loi s’impose au roi

par Yves Sassier, professeur émérite, Sorbonne Université
Qui du peuple ou du prince est le plus légitime à faire la loi ? Au XIIe siècle, la découverte des œuvres de l’empereur Justinien et d’Aristote nourrissent de passionnants débats.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La Finlande, nouveau poste avancé de l’Otan face à la Russie
~ Soudan du Sud : l’ONU alerte sur une explosion de violences et d’atteintes aux droits humains
~ Nucléaire iranien : plus qu’un jour pour éviter un retour des sanctions contre Téhéran
~ L’Afrique francophone interpelle l’ONU sur ses lacunes
~ Les Etats se fixent des objectifs pour prévenir et traiter les maladies non transmissibles et les troubles mentaux
~ Conseil de sécurité de l’ONU : Agir d’urgence pour protéger les Haïtiens
~ EN DIRECT - Quatrième jour du débat de haut niveau de l'Assemblée générale
~ L’insécurité alimentaire dans le monde reste bien supérieure aux niveaux de 2015
~ Quatre hôpitaux contraints de fermer en raison de l'offensive israélienne sur Gaza-Ville
~ L’ONU demande aux États dotés d’armes nucléaires de dissiper « cette ombre qui plane sur l’humanité »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter