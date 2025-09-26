Soudan du Sud : l’ONU alerte sur une explosion de violences et d’atteintes aux droits humains

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a tiré vendredi la sonnette d’alarme face à la dégradation rapide de la situation au Soudan du Sud, où près de 2.000 civils auraient été tués depuis janvier, dans un contexte de tensions politiques accrues et de combats persistants.



Lire l'article complet