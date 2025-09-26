Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Soudan du Sud : l’ONU alerte sur une explosion de violences et d’atteintes aux droits humains

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a tiré vendredi la sonnette d’alarme face à la dégradation rapide de la situation au Soudan du Sud, où près de 2.000 civils auraient été tués depuis janvier, dans un contexte de tensions politiques accrues et de combats persistants.


