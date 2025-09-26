Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’Afrique francophone interpelle l’ONU sur ses lacunes

Une même antienne a traversé les rangs de l’Afrique francophone, cette semaine, durant le débat de haut niveau à New York : l’ONU, 80 ans après sa création, doit se réinventer si elle veut redevenir crédible auprès d’un continent à la fois en crise et riche en promesses de croissance.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Soudan du Sud : l’ONU alerte sur une explosion de violences et d’atteintes aux droits humains
~ Nucléaire iranien : plus qu’un jour pour éviter un retour des sanctions contre Téhéran
~ Les Etats se fixent des objectifs pour prévenir et traiter les maladies non transmissibles et les troubles mentaux
~ Conseil de sécurité de l’ONU : Agir d’urgence pour protéger les Haïtiens
~ EN DIRECT - Quatrième jour du débat de haut niveau de l'Assemblée générale
~ L’insécurité alimentaire dans le monde reste bien supérieure aux niveaux de 2015
~ Quatre hôpitaux contraints de fermer en raison de l'offensive israélienne sur Gaza-Ville
~ L’ONU demande aux États dotés d’armes nucléaires de dissiper « cette ombre qui plane sur l’humanité »
~ À l’ONU, Netanyahu défie ses détracteurs et promet de « finir le travail » à Gaza
~ Développement personnel : pourquoi faudrait-il « se ressourcer » ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter