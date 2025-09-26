Tolerance.ca
Les Etats se fixent des objectifs pour prévenir et traiter les maladies non transmissibles et les troubles mentaux

« Personne dans cette salle n’est à l’abri des maladies non transmissibles », a lancé la Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, Annalena Baerbock, en ouvrant jeudi la réunion de haut niveau sur les maladies non transmissibles (MNT) et la santé mentale, en marge du débat annuel de l'ONU.


© Nations Unies -
