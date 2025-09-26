Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Médias - Communiqués

Débat public à Longueuil entre les trois candidats au poste de co-porte-parole de Québec solidaire

Québec solidaire -
La course au poste de co-porte-parole de Québec solidaire est officiellement lancée! Pour la première fois, grâce aux nouveaux statuts, tous et toutes les membres auront le droit de vote. Un moment charnière pour la vie démocratique du seul parti de gauche au Québec!

 

Afin de mieux connaître les candidats et leur vision, le Comité de concertation des associations solidaires en Montérégie invite la population, les sympathisant·es et les membres de Québec solidaire à assister à un débat public incontournable.

 

Quand : Dimanche 28 septembre, 13 h

Où : Salle La Chapelle, 150 rue Grant, Longueuil

 

Les trois candidats, des personnalités de premier plan, y prendront part:

  • Étienne Grandmont, député de Taschereau, reconnu pour son engagement de longue date dans la défense des locataires, la lutte contre la pauvreté et la mobilité durable et ardent défenseur d’une gauche unie et assumée. 
  • Sol Zanetti, député de Jean-Lesage, ancien chef d’option national, figure marquante des débats d’idées au Québec qui souhaite faire rêver à nouveau les quebecois·e·s, les mobiliser sur le terrain, dans les mouvements sociaux et construire un pays solidaire.
  • Yv Bonnier-Viger, médecin et directeur de santé publique, qui mettra de l’avant sa vision axée sur la justice sociale et la santé des communautés, sa connaissance des régions et tous les avantages d’avoir un porte-parole extraparlementaire. 

 

Ce débat sera l’occasion de comparer les idées, de poser des questions et de réfléchir aux orientations de Québec solidaire à un an des prochaines élections générales.

Nous attendons en grand nombre les personnes curieuses, intéressées par la politique de gauche et celles qui souhaitent être convaincues avant de faire un choix.


Lire l'article original complet

© Québec solidaire -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ QS s’attaque aux logements abandonnés et vacants
~ Québec solidaire souhaite que le Québec reconnaisse la Palestine
~ QS dévoile les détails de son débat entre les candidats de la course au porte-parolat
~ Colocation désormais permise en HLM: « C’est la preuve que lorsqu’on travaille ensemble, on peut faire avancer des solutions concrètes en logement.», souligne Guillaume Cliche-Rivard.
~ 2000 ménages sans logement le 1er juillet: QS sur le terrain avec des solutions concrètes
~ 23e Conseil national de Québec solidaire : remettre les travailleuses et les travailleurs au coeur de notre action politique
~ Adoption sous bâillon de la réforme de l’énergie: QS dénonce la démolition tranquille d’Hydro-Québec
~ Bilan parlementaire: «La CAQ est un gouvernement anti-travailleurs» – Ruba Ghazal
~ Québec solidaire, le Parti québécois et la société civile demandent le retrait du projet de loi sur l’Énergie
~ Front commun de Québec solidaire et des médecins de l’Est de Montréal contre le projet de loi 106
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter