Débat public à Longueuil entre les trois candidats au poste de co-porte-parole de Québec solidaire

La course au poste de co-porte-parole de Québec solidaire est officiellement lancée! Pour la première fois, grâce aux nouveaux statuts, tous et toutes les membres auront le droit de vote. Un moment charnière pour la vie démocratique du seul parti de gauche au Québec!

Afin de mieux connaître les candidats et leur vision, le Comité de concertation des associations solidaires en Montérégie invite la population, les sympathisant·es et les membres de Québec solidaire à assister à un débat public incontournable.

Quand : Dimanche 28 septembre, 13 h

Où : Salle La Chapelle, 150 rue Grant, Longueuil

Les trois candidats, des personnalités de premier plan, y prendront part:

Étienne Grandmont , député de Taschereau, reconnu pour son engagement de longue date dans la défense des locataires, la lutte contre la pauvreté et la mobilité durable et ardent défenseur d’une gauche unie et assumée.

Sol Zanetti , député de Jean-Lesage, ancien chef d’option national, figure marquante des débats d’idées au Québec qui souhaite faire rêver à nouveau les quebecois·e·s, les mobiliser sur le terrain, dans les mouvements sociaux et construire un pays solidaire.

Yv Bonnier-Viger, médecin et directeur de santé publique, qui mettra de l’avant sa vision axée sur la justice sociale et la santé des communautés, sa connaissance des régions et tous les avantages d’avoir un porte-parole extraparlementaire.

Ce débat sera l’occasion de comparer les idées, de poser des questions et de réfléchir aux orientations de Québec solidaire à un an des prochaines élections générales.

Nous attendons en grand nombre les personnes curieuses, intéressées par la politique de gauche et celles qui souhaitent être convaincues avant de faire un choix.