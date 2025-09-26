Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Conseil de sécurité de l’ONU : Agir d’urgence pour protéger les Haïtiens

par Human Rights Watch
Des jeunes personnes utilisaient des brouettes pour transporter des débris hors de leurs maisons, endommagées par les violences de groupes criminels, dans le quartier de Solino à Port-au-Prince, en Haïti, le 10 septembre 2025.  © 2025 AP Photo/Odelyn Joseph (New York) – Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait rapidement autoriser une mission internationale pour faire face à l’intensification de la violence en Haïti, et veiller à ce qu’elle dispose de fonds et de personnel suffisants, ainsi que de garanties solides en matière de droits humains, a déclaré aujourd’hui Human…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
