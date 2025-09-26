EN DIRECT - Quatrième jour du débat de haut niveau de l'Assemblée générale

Plus de 150 chefs d’État et de gouvernement se succèdent à la tribune de l’Assemblée générale pour participer au débat de la 80e session qui a débuté mardi 23 septembre. Le débat se poursuivra jusqu’au lundi 29 septembre. Le direct est assuré par la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.



Lire l'article complet