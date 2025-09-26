L’insécurité alimentaire dans le monde reste bien supérieure aux niveaux de 2015

L’insécurité alimentaire mondiale a progressivement diminué depuis 2021, mais reste bien supérieure aux niveaux de 2015, a indiqué une agence des Nations Unies, relevant que plus du quart de la population mondiale, soit près de 2,3 milliards de personnes, souffraient d’insécurité alimentaire modérée ou grave en 2024, contre 21,4 % (1,6 milliard) en 2015.



