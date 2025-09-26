Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’insécurité alimentaire dans le monde reste bien supérieure aux niveaux de 2015

L’insécurité alimentaire mondiale a progressivement diminué depuis 2021, mais reste bien supérieure aux niveaux de 2015, a indiqué une agence des Nations Unies, relevant que plus du quart de la population mondiale, soit près de 2,3 milliards de personnes, souffraient d’insécurité alimentaire modérée ou grave en 2024, contre 21,4 % (1,6 milliard) en 2015.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Conseil de sécurité de l’ONU : Agir d’urgence pour protéger les Haïtiens
~ EN DIRECT - Quatrième jour du débat de haut niveau de l'Assemblée générale
~ Quatre hôpitaux contraints de fermer en raison de l'offensive israélienne sur Gaza-Ville
~ L’ONU demande aux États dotés d’armes nucléaires de dissiper « cette ombre qui plane sur l’humanité »
~ À l’ONU, Netanyahu défie ses détracteurs et promet de « finir le travail » à Gaza
~ Développement personnel : pourquoi faudrait-il « se ressourcer » ?
~ La très longue feuille de route pour être un « bon patron »
~ Les sanctions économiques doivent être repensées : elles frappent les plus démunis
~ L'ONU s'efforce de combler un vide dangereux dans la gouvernance de l'IA
~ À l’ONU, Haïti réclame une nouvelle force internationale et des réparations à la France
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter