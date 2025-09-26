Quatre hôpitaux contraints de fermer en raison de l'offensive israélienne sur Gaza-Ville

L’offensive militaire israélienne en cours dans Gaza-Ville continue de submerger les professionnels de santé de l'enclave palestinienne ravagée par la guerre, avec quatre hôpitaux supplémentaires contraints de fermer leurs portes rien que ce mois-ci dans les gouvernorats de Gaza-Nord et de Gaza, a alerté vendredi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).



