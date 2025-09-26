Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

L’ONU demande aux États dotés d’armes nucléaires de dissiper « cette ombre qui plane sur l’humanité »

En cette Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a demandé vendredi aux États dotés de ces armes « de dissiper cette ombre qui plane sur l’humanité ».


© Nations Unies -
