À l’ONU, Netanyahu défie ses détracteurs et promet de « finir le travail » à Gaza

À la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, vendredi, le premier ministre israélien a balayé les accusations de génocide qu’un nombre croissant d’experts et de dirigeants internationaux profèrent à l’encontre de son pays. Dans un discours offensif et ponctué de démonstrations visuelles, Benjamin Netanyahu a juré qu’il ne reculerait devant rien pour anéantir le Hamas à Gaza.



